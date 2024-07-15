İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde çıkan orman yangını, bugün saat 15.57'de fark edildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile yangına müdahale devam ediyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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