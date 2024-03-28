İzmir merkezli kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir merkezli kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 30 milyon TL'nin üzerinde olan 15 bin litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi tutuklandı.

28.03.2024 20:06
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İzmir merkezli kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ele geçirilen alkollerin piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu öğrenildi

İZMİR - İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 30 milyon TL'nin üzerinde olan 15 bin litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığına zararlı, sağlıksız koşullarda üretilip depolanan ve piyasaya içki yapımında kullanılmak üzere sunulan etil alkol kaçakçılığına yönelik İzmir, Aydın ve Manisa'da 3 ikamet, 3 iş yeri, 3 depo ile 4 araca baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 15 bin litre etil alkol, 4 etil alkol damıtma kazanı, 2 etil alkol doldurma makinası, soğutucu fan, folyo kapatma makinesi, alkolmetre, aktarım motoru, 5 bin 250 bidon kapağı, bin 873 taklit etiket, bin 280 adet 1 litrelik etil alkol şişesi, 200 adet 5 litrelik etil alkol bidonu ve 200 adet içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Piyasa değeri 30 milyon TL'nin üzerinde olan etil alkolün ele geçirildiği operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir merkezli kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir merkezli kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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