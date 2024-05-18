İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
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İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama

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İzmir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte internet siteleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerini ele geçirerek yasa dışı bahis paralarını transfer eden şüphelilere yönelik 27 kişi gözaltına alındı. 10 şüpheli tutuklandı.

18.05.2024 16:11  Güncelleme: 16:18
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İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama

İZMİR - Oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden yanıltıcı ilanlarla vatandaşların kişisel verilerini temin ederek hesap açan ve yasa dışı bahis paralarını bu hesaplar üzerinden transfer eden şüphelilere yönelik İzmir merkezli 11 ildeki operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Yasadışı Bahis ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme" suçları kapsamında İzmir merkezli 11 ilde çalışma yürüttü.

Şüpheli şahısların; oluşturdukları sahte (phising) internet siteleri üzerinden (evde ek iş, evde sabun paketleme, süt yardımı, belediye yardımı vb.) yanıltıcı ilanlarla üçüncü şahısların kişisel verilerini (T.C. kimlik numarası, doğum tarihi vb.) ele geçirdikleri, bu kişiler adına ödeme kuruluşları nezdinde hesaplar açarak yasa dışı bahis paralarını bu hesaplar üzerinden transfer ettikleri, toplamda 9 bin 600 şahıs adına bilgileri ve rızaları dışında hesap açtıkları, yasadışı bahis kaynaklı yaklaşık 500 milyon TL paranın açılan bu hesaplar üzerinden yönetildiği tespit edildi. Dosya kapsamında tespiti yapılan 29 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 14 Mayıs 2024 tarihinde İzmir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 27 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

10 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konulurken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şahıs adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 10'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi. 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika

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