İzmir Selçuk\'ta Hurda Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir Selçuk'ta, Sanayi Sitesi'ndeki bir hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, geçimini hurdacılıkla sağlayan bir vatandaşa ait hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, alevlere müdahale ederek olayın büyümesini önlemeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Efes Selçuk Belediyesi'ne ait yangın söndürme tankerinin de desteğiyle yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İZMİR