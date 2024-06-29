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İzmir Selçuk'ta orman yangını: 4 uçak, 8 helikopter ve 44 arazözle müdahale ediliyor

İZMİR - İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerinin ardından Selçuk ilçesinde de yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Selçuk ilçesine bağlı Pamucak mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediyor. Bölgede etkili olan rüzgar ise alevlerin ilerlemesine sebep oluyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürürken, Çeşme ve Menderes ilçelerindeki yangınlara da müdahale devam ediyor.