İzmir Torbalı'da Patlama: 5 Ölü, 63 Yaralı - Son Dakika
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İzmir Torbalı'da Patlama: 5 Ölü, 63 Yaralı

İzmir Torbalı\'da Patlama: 5 Ölü, 63 Yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. AFAD Başkanı Okay Memiş, patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu belirtti ve tüm vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.

30.06.2024 23:00
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin de yaralandığı patlamanın yaşandığı bölgeye gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerimiz ilk incelemelerini yaptılar ve öncelikle patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettiler. AFAD olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda saat 14.45'te patlama meydana gelmişti. Sanayi tipi tüpün patlaması sonrası hem restoran hem de sokak adeta savaş alanına dönerken, olayda Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ'ın (24) yaşamlarını kaybettiği, yaralı 63 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

"Şu ana kadar hastanelerde kalan sadece 9-10 yaralı bulunmaktadır"

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, "İzmir'de Torbalı'da bulunduğunuz bu sokakta bir patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaklaşık 63 vatandaşımız da yaralandı. Bu arada yaralı sayısı epeyce fazla ancak şu ana kadar hastanelerde kalan sadece 9-10 yaralı bulunmaktadır, onların da sağlık çalışanlardan aldığımız bilgiye göre hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İnşallah sabaha kadar da taburcu edilmeleri beklenmektedir. Patlama çok aniden oldu ve maalesef o ilk etapta basıncın etkisiyle tesadüfen yoldan geçen vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini tespit etmiş bulunmaktayız" dedi.

"AFAD olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız"

Bundan sonra ne yapacaklarına dair bilgileri de paylaşan Memiş, "Biz bundan sonra bu alanı jandarmamızın denetimi ve tedbirlerini sıkılaştırdığı için kontrollü bir şekilde binalara giriş ve çıkışları sağlayacağız. Aslında belli noktalarda tamamıyla yasakladığınızı söyleyebiliriz. ve her binanın girişinde de jandarmamız bu kontrollerini sabaha kadar ihtiyaç halinde devam ettirecek. Bundan sonraki süreçte patlamanın şiddetinden dolayı binalarda zararlar ve hasarlar tespit edilmiş durumda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişimi Bakanlığına bağlı ekiplerimiz ilk incelemelerini yaptılar ve öncelikle patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettiler. Diğer tespitler de sabah devam edecek. Sabah erken saatlerden itibaren mümkünse bu geceden de vatandaşımızın, burada yaşayan, ikamet eden kardeşlerimizin ve esnafın zararlarını da inşallah tespit edeceğiz. ve bu zararları da gün içerisinde mümkünse tespit yetişirse, giderilmesi yönünde çaba sarf edeceğiz. Ben hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz AFAD olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız, onların emrindeyiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Torbalı'da Patlama: 5 Ölü, 63 Yaralı - Son Dakika

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