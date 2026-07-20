İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve eşi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
20.07.2026 08:03  Güncelleme: 08:04
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Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Polis ekipleri belediye binasında ve başkanın evinde arama yaptı. Operasyon, daha önce gözaltına alınan eski Özel Kalem Müdürü, yapımcı, eski Satın Alma Müdürü ve eski şoförün ifadeleri kapsamında genişletildi.

Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama başlattığı operasyon çerçevesinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde İzmit Belediyesi binasına giren polis ekipleri, içeride inceleme ve arama çalışmalarına başladı. Genişletilerek sürdürülen operasyon kapsamında polis ekipleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'i de polis merkezine götürdü. Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet'in evinde arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanmış, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve eşi gözaltına alındı - Son Dakika

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