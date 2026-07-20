İzmit Belediyesi\'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında belediye başkanı ve 30 şüphelinin ifadelerine başlandı

İstanbul merkezli 5 ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmit Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi de dahil 30 şüpheli İstanbul'a getirildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerine başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve İzmit'te yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 30'u yakalanmıştı.

Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürerken, bu sabah 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, İhale Sorumlusu Leyla Kıran, Mali İşler Müdürü Seyhan Özcan, Özel Kalem Nusret Ömürhan Yılmaz ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da dahil çok sayıda üst düzey bürokratın İstanbul'a getirildiği öğrenildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne girişi yapılan şüphelilerin polis ekipleri tarafından ifade işlemlerine öğle saatlerinde başlandığı öğrenildi.

İhalelerde şirket yetkilileri ile belediye görevlileri arasında akrabalık bağı bulunuyor

Soruşturmada, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleleri hak kazanan ve teklif veren şirketlerin belediye yetkilileriyle akrabalık hukukunun bulunduğu, belediyeden ihale alan firmalardan 'komisyon' adı altında çeşitli miktarda para toplandığı iddia ediliyor. Ayrıca Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in, söz konusu ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan ya da dolaylı müdahalelerde bulunduğu öne sürülüyor.

Soruşturmanın geçmişi:

İzmit Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'yolsuzluk' soruşturması başlatılmıştı. İlk dalgada yapılan operasyonda, belediyenin eski Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, İzmit'in ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan "Leyla Hanım" adlı filmin yapımcısı Koral Altın ve Başkan Hürriyet'in eski makam şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı. Belediyenin eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ise soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı. - İSTANBUL