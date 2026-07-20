İzmit Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında belediye başkanı ve 30 şüphelinin ifadelerine başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmit Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında belediye başkanı ve 30 şüphelinin ifadelerine başlandı

İzmit Belediyesi\'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında belediye başkanı ve 30 şüphelinin ifadelerine başlandı
20.07.2026 14:24  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul'a getirilerek ifade işlemlerine başlandı. Soruşturma 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarını içeriyor.

İstanbul merkezli 5 ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmit Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi de dahil 30 şüpheli İstanbul'a getirildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerine başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve İzmit'te yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 30'u yakalanmıştı.

Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürerken, bu sabah 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, İhale Sorumlusu Leyla Kıran, Mali İşler Müdürü Seyhan Özcan, Özel Kalem Nusret Ömürhan Yılmaz ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da dahil çok sayıda üst düzey bürokratın İstanbul'a getirildiği öğrenildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne girişi yapılan şüphelilerin polis ekipleri tarafından ifade işlemlerine öğle saatlerinde başlandığı öğrenildi.

İhalelerde şirket yetkilileri ile belediye görevlileri arasında akrabalık bağı bulunuyor

Soruşturmada, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleleri hak kazanan ve teklif veren şirketlerin belediye yetkilileriyle akrabalık hukukunun bulunduğu, belediyeden ihale alan firmalardan 'komisyon' adı altında çeşitli miktarda para toplandığı iddia ediliyor. Ayrıca Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in, söz konusu ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan ya da dolaylı müdahalelerde bulunduğu öne sürülüyor.

Soruşturmanın geçmişi:

İzmit Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'yolsuzluk' soruşturması başlatılmıştı. İlk dalgada yapılan operasyonda, belediyenin eski Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, İzmit'in ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan "Leyla Hanım" adlı filmin yapımcısı Koral Altın ve Başkan Hürriyet'in eski makam şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı. Belediyenin eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ise soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında belediye başkanı ve 30 şüphelinin ifadelerine başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Macera arayan ayının hazin sonu Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü Macera arayan ayının hazin sonu! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü
Cilo Dağları’nda kaybolan emekli astsubayın cansız bedenine ulaşıldı Cilo Dağları'nda kaybolan emekli astsubayın cansız bedenine ulaşıldı
Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın

14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
13:34
Yolda motoru düşmüştü Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
13:16
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:10
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
12:53
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin görevden alınmasının perde arkası
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 14:27:47. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında belediye başkanı ve 30 şüphelinin ifadelerine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.