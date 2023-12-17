 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmit'te 5 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit'te 5 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalan kadın kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında 3. katta mahsur kalan bir kadın teleskobik merdiven yardımıyla kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmit\'te 5 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalan kadın kurtarıldı
17.12.2023 - 02:11,
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü. 3'üncü katta mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylan Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen duman binanın içine doldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemin kattan içeriye girerek, yangını söndürdü. Binaya dolan duman sebebiyle 3'üncü katta mahsur kalan bir kadın, teleskobik merdiven vasıtasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bölgede bulunduğu bildirildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te 5 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika


00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:47
Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı

Son Dakika
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:47 Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 02:19:03. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit'te 5 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement