İzmit\'te Belediye Otobüsünde Taciz Tartışması

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsünde bir kişi, otobüste kızını taciz ettiği iddia edilen şahıs ile kavga etti. Darp sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı, baba ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, bu sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Doktor Sadık Ahmet Üst Geçidi mevkii Gölcük istikametindeki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (45) kızı H.B. (14) ile 710 hat numaralı belediye otobüsüne bindi. M.B. kızını taciz ettiği iddiasıyla H.G. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma otobüsün dışına taşarken, kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ikiliyi ayırırken, H.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.B. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

"Kızıma dışarıda görüşme teklif etmiş"

Kızının hep aynı otobüs ile okula gittiğini söyleyen M.B., "Kızım kendisinden yaşça büyük bir kişi tarafından tacize uğradı. Kızıma dışarıda görüşme teklif etmiş ve telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızım da bunları bana söyledi, bu sabahta beraber otobüse bindik. Kızım ilerlerken aynı vatandaşın boş bir koltuğu kızıma işaret ederek oturmasını söyledi. Bende otobüste 'Sen kimsin?' dedim, tartışmaya başladık. Aşağıya indik tartışma devam etti, sonra emniyet güçleri geldi adlı ve götürdüler" dedi.

"Uyandığında aynı adamla göz göze geldiğini söyledi"

Kızının H.G.'den rahatsız olduğunu söyleyen M.B., "Kızım otobüse bindiği zaman bu şahıs sürekli olarak oturduğu yerden kalkıp kızıma yer veriyor. Kızımın da yaşı küçük bazı şeyleri düşünemiyor ve oturuyor. Yol uzun olduğu için bazen uyuyor, uyandığında aynı adamla göz göze geldiğini söyledi. Kendisine gülümsediğini söyledi" diye konuştu.

"Kızıma telefon numarasını vermeye çalışmış"

H.G.'nin kızı H.B. ile sürekli olarak aynı otobüste seyahat ettiğini söyleyen M.B., "Kızımın elindeki telefonun bir köşesinin kırık olduğunu görmüş. 'İstersen gel gidelim telefonunu yaptıralım' şeklinde teklifte bulunmuş. Kızıma telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızım istememiş 'Neden telefon numaranı alayım, seni tanımıyorum ki' demiş. 'Ararsın beni görüşürüz' gibisinden teklifte bulunmuş. Bende sinirlerime hakim olamadım bu şahısla otobüste tartıştık" şeklinde konuştu.

"Kızımla birlikte aynı okula giden başka bir öğrenciyi de rahatsız etmiş"

H.G.'nin gerekli cezayı almasını istediğini söyleyen M.B., "Aynı şahıs geçen yıl kızımla birlikte aynı okula giden başka bir öğrenciyi de rahatsız etmiş. Bunu kızım bana söyledi. Fakat rahatsız olan kız öğrenci bunu ailesi ile paylaşmamış. Kızım sürekli olarak başına gelen olayları benimle paylaşır. Polise verdiğim ifademde bunları da belirttim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ