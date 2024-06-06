İzmit'te bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, sanık ilk kez konuştu - Son Dakika
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İzmit'te bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, sanık ilk kez konuştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen bir cinayetle ilgili tutuklu bulunan sanık, olaya ilişkin ilk kez konuştu. Sanık, maktulden uyuşturucu almak için yanına çağırıldığını ve kendisine saldırıldığını iddia etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

06.06.2024 14:22
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu bulunan sanık olaya ilişkin ilk kez konuştu. Maktulden uyuşturucu almak için yanına çağırdığını söyleyen sanık, "'Beni nasıl ayağına çağırırsın?' diye bana vurmaya başladı, kafa attı. Bana vurmasın diye korkutmak amacıyla yanımda bulunan bıçağı çıkardım. Beni yere yatırarak boğmaya çalıştı. Yerde boğuşma sırasında bıçak kendisine saplanmış olabilir. Nasıl yaralandığını bilmiyorum. Kazayla oldu, kasti bir şey değildi" dedi.

Olay, 5 Aralık 2023 tarihinde Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Öner İsaoğlu (34), Mehmet Ali G. tarafından bıçaklandı. İsaoğlu kanlar içinde kalırken, Mehmet Ali G. (31) ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan İsaoğlu hastanede hayatını kaybederken polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Maktul, 'Beni nasıl ayağına çağırırsın?' diye bana vurmaya başladı, kafa attı"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmaya tutuklu sanık, taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Duruşma salonuna getirilen Mehmet Ali G'yi gören maktulün kardeşi ve abisi, sanığın üstüne yürüyerek küfür etti. Jandarma ekiplerinin araya girmesiyle olay yatışırken, duruşmaya ara verildi. Kısa sürenin ardından duruşma devam etti. Olayı anlatan sanık Mehmet Ali G., "Maktulü kendisinden madde almam sebebiyle tanırım. 4,5 kez kendisinden satın aldım. Ayrıca kendisini 10 yıldır tanırım. Mahalleli de Öner'in madde sattığını bilir. Olay günü tesadüfen Kuruçeşme'de yanında 3 kişi ile birlikte alkol içtiğini gördüm. Öner'e seslenerek yanıma çağırdım. Madde sorduğumda olmadığını söyledi, 'Görüşürüz abi' diyerek yanından ayrıldım. Daha sonra arkadaşımın yanına gittim. 5 dakika kadar arkadaşımın yanında durdum. Sonradan durağa geçtim. Durakta araç bekliyordum. İlk buluştuğumuz yer ile durak arasında yaklaşık 100 metre mesafe vardı. Bu durak Öner'le buluştuğumuz yerin arka sokağındaydı. Herhalde Öner büfeye alkol almaya gelmişti. Alkollüydü, ayakta kalacak hali yoktu. Beni görünce yanıma geldi, 'Beni nasıl ayağına çağırırsın?' diye bana vurmaya başladı, kafa attı. Bana vurmasın diye korkutmak amacıyla yanımda bulunan bıçağı çıkardım. Kendisi benden cüsselidir. Montumu ensemden yüzüme kapattı. Beni yere yatırarak boğmaya çalıştı. Yerde boğuşma sırasında bıçak kendisine saplanmış olabilir, görmedim. Nasıl yaralandığını bilmiyorum. O sıra arkadaşlarının geldiğini görünce Öner'in elinden kaçtım. Ben kaçtığımda Öner ayaktaydı, bıçaklandığını bilmiyordum. Kazayla oldu, kasti bir şey değildi" diye konuştu.

Tutukluluk devam edildi

Sanıktan şikayetçi olan maktulün annesi Ayşe İsaoğlu, "Olaya ilişkin bilgim yoktur, şikayetçiyim. Oğlum alkol içerdi. Ara sıra ot denen maddeden de içerdi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Mahkeme, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, sanık ilk kez konuştu - Son Dakika

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