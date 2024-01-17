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İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüpheli, alkollü eğlence mekanına tabancayla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi aramaktadır. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yaralılar hastaneye kaldırılmıştır.

İzmit\'te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı
17.01.2024 - 09:13,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüpheli eğlence mekanına tabancayla kurşun yağdırdı. Kentin göbeğinde gerçekleşen saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü eğlence mekanına kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Tabancayla 25 el ateş eden şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği M.B. ile A.T. isimli kadın bacağından yaralandı. Silah sesleriyle irkilen çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelmelerde bulundu.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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