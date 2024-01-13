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İzmit'te Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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İzmit'te Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 kara yolu geçişinde seyir halindeki bir hafif ticari araç aniden yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İzmit\'te Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı
13.01.2024 - 11:10,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 kara yolu geçişinde alev alev yanan hafif ticari araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, Ömerağa Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Mimara Sinan Üst Geçidi mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 PM 561 plakalı hafif ticari araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü aracı sağ şeritte durdurdu. Sürücü aşağıya inerken, hafif ticari araç aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler hafif ticari aracın tamamına sirayet etti. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, hafif ticari araçtan geriye demir yığını kaldı. Yangında yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

Öte yandan, yangın sebebiyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerince 2 şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, hafif ticari aracın çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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