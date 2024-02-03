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İzmit'te seyir halindeki halk otobüsü yanarak kül oldu - Son Dakika
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İzmit'te seyir halindeki halk otobüsü yanarak kül oldu

İzmit\'te seyir halindeki halk otobüsü yanarak kül oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki halk otobüsü aniden alev alarak tamamen yanarak sadece iskeleti kaldı. Sürücü can havliyle araçtan çıkarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

03.02.2024 09:59
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünün yanması neticesinde geriye sadece aracın iskeleti kaldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında İzmit ilçesi Seka Tünelinde meydana geldi. Seyir halindeki halk otobüsü henüz bilinmeyen sebeple aniden alev almaya başladı. Sürücü can havli ile araçtan çıkarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sebebiyle tünelin için ve gökyüzü dumanla kaplandı. Maske takan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle tamamen yanan aracın sadece iskeleti kaldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmit'te seyir halindeki halk otobüsü yanarak kül oldu - Son Dakika
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