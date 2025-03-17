İzmit\'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kesişiminde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alikahya Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi ile Güneysu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. yönetimindeki Opel marka 35 KB 2497 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 41 AUA 224 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ