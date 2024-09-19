İzmit'te Otluk Alanda Yangın

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 20 dönümlük alan yandı.

Yangın, İzmit ilçesi Yenimahalle'de bulunan tepelik alandaki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü ekipleri, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaklaşık 20 dönümlük alan yanarken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ