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İzmit'te Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
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İzmit'te Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüjdeki ağaçları çarparak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilen otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, hurdaya dönen araç ise kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmit\'te Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
30.12.2023 - 01:22,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüjdeki ağaçları çarparak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.K. idaresindeki Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki ağaçları çarparak takla attı. Araç yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü M.K., ve yolcu olarak bulunan T.M.S ile D.Y yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile araçtan çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hurdaya dönen araç, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Öte yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'te Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
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