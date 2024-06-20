İzmit'te Polis Kovalamacası: Abi Kaçtı, Kardeş Yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosikletli abi kardeş kaçtı. Kovalamaca neticesinde abi kaçarken kardeş ise yakalandı. Namaz kılma bahanesi ile camiye giren kardeş, arka kapıdan kaçarken, şahıs tekrardan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa Mahallesi tramvay yolu üzerinde trafik polislerinin yaptığı uygulama sırasında dur ihtarına uymayan motosikletli abi, kardeş kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde abi kaçarken, kardeşi ise Mimar Sinan Cami önünde yakalandı. Yakalanan şahıs, camide namaz kılma bahanesi ile içeri girerek arka kapıdan kaçtı. Polis ekipleri hızlı davranarak kaçan kardeşi tekrardan yakaladı.

Olaya ilişkin cezai işlem uygulanırken, motosiklet ise bağlandı. - KOCAELİ