İzmit'te ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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İzmit'te ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İzmit\'te ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan 2 kişi kurtarıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

29.05.2024 21:28
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. yönetimdeki 41 T 0256 plakalı ticari taksi ile İ.T. idaresindeki 41 AGV 278 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışan 2 kişiyi araçlardan çıkardı. Araçlarda yolcu olarak bulunan F.B., N.T. ile 2 sürücü ambulansa alındı. İlk tedavileri ambulansta yapılan 4 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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