İzmit\'te Yangında Hayatını Kaybeden Cahit Tanıl Toprağa Verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahşap evde çıkan yangında yaşamını yitiren 71 yaşındaki bedensel engelli Cahit Tanıl'ın cenazesi toprağa verildi.

Sarıcalar Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde dün akşam saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde evde bulunan Cahit Tanıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprağa verildi

Doğuştan tek bacağı olmadığı ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adamın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sarıcalar Mahallesi'ndeki Sarıcalar Camisi'ne getirildi. Tanıl'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi. - KOCAELİ