İzmit'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmit'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

İzmit\'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

31.01.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafiğin yavaşlaması neticesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yavaşlaması neticesinde hızını düşüremeyen 06 DJ 6351 plakalı Range Rover otomobil sürücüsü, önünde seyreden M.B. idaresindeki 26 HP 769 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen olayda 26 HP 769, 41 HR 058 ve 41 KS 033 plakalı 3 otomobil ile 41 P 3094 plakalı Mercedes marka servis minibüsü de kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kazayı anlatan 41 HR 058 plakalı Opel marka otomobil sürücüsü Bülent Özmen, "Yoğun bir trafik vardı, durduk. Servisçi arkadaş da durdu. 06 DJ 6351 plakalı araç hızlı geldi, arkamdaki araca vurdu, o araç da bana vurdu. 2 kişi yaralandı" dedi.

Kaza sebebiyle araçlar hasar aldı, trafik ise durma noktasına geldi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, kocaeli, trafik, Polis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:33:12. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.