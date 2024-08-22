3.Sayfa

İzne geldiğinde öldürülen onbaşının darp edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de izne geldiği memleketinde öldürülen sözleşmeli onbaşının eğlence mekanı çıkışı darp edilerek bıçaklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 17 Ağustos Cumartesi günü gece 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre görev yaptığı Hakkari'den izne memleketi Denizli'ye gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Yazır, ile bir grup arasında eğlence mekanı çıkışı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişilik grup izne gelen askere saldırdı. Olayın ardından bıçakla ağır yaralanan Yazır, ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Yazır, doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Olayın ardından kavgaya karışan Samet A., Halil Basri C., Enes B., U.T., ve T.Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet A., Halil Basri C. ve Enes B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheliler U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

İzne gelen askerin 5 kişi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 5 kişinin Yazır'a saldırdığı yerde tekme ve yumruklar attığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise yerde kanlar içerisinde kalan Yazır'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği anlar yer alıyor.