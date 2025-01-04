İznik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza 11.30 sıralarında İznik- Yenişehir Yolu üzerinde Derbent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 16 BKC 735 otomobil ile seyir halindeyken, karşı yönden gelen Mehmet A., idaresindeki 16 UZ 738 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.