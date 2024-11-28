İznik'te Sebze Yüklü Kamyon Ormana Yuvarlandı - Son Dakika
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İznik'te Sebze Yüklü Kamyon Ormana Yuvarlandı

İznik\'te Sebze Yüklü Kamyon Ormana Yuvarlandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, yağışlı havada kontrolden çıkan sebze yüklü kamyon ormana yuvarlandı. Sürücü yara almadan kurtulurken, kamyona yaklaşık 4 gün sonra ulaşıldı.

28.11.2024 14:23  Güncelleme: 14:28
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Bursa'nın İznik ilçesinde sebze yüklü kamyon kontrolden çıkarak ormana yuvarlandı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı kamyona, açılan yol sayesinde yaklaşık 4 gün sonra ulaşıldı.

Kaza, 24 Kasım günü İznik'e bağlı Sarıağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kocaeli yönüne giden sebze yüklü kamyon, yağışlı havada kontrolden çıkarak ormana yuvarlandı. Araçtan yara almadan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü geri döndü. Kamyonun üzerindeki sebzeler ise etrafa saçıldı.

İhbarla bölgeye giden ekipler yol olmadığı için kamyona ulaşamayınca devreye İznik belediye ekipleri girdi. Ekipler kamyonun bulunduğu noktaya kadar yol açma çalışması yaptı. Uçuruma yuvarlanan kamyon yapılacak çalışma ile bulunduğu yerden çıkarılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İznik'te Sebze Yüklü Kamyon Ormana Yuvarlandı - Son Dakika

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