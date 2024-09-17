İznik'te Tofaş ile Kamyonet Çarpıştı

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Tofaş ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada: 2 gözaltı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yan yoldan çıkan kamyonet ana yoldan geçen Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Tofaş marka otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi İnikli Mahallesinde meydana geldi. Sürücü A.T. idaresindeki 16 AKA 403 plakalı kamyonet ana yola çıktığı esnada, ana yoldan geçen Tofaş marka U.A. idaresindeki 16 BCB 768 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 16 BCB 768 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü U.A. ve araçta bulunan E.A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.