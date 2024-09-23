Jandarma, Alabora Teknede Mahsur Kalan 2 Vatandaşı Kurtardı

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Tekneleri alabora olan 2 vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Baraj Gölü'nde tekneleri alabora olan 2 vatandaş jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Adıyaman merkeze bağlı Eskihüsnümansur köyü yakınlarında baraj gölü üzerinde bir teknenin alabora olduğu ve M.K. ile C.K. isimli şahısların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek, şahısları kurtardı. Sudan alınan her iki şahıs güvenli bir bölgeye getirildi.