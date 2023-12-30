 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Jandarma Çeşme'de yılbaşında suça göz açtırmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma Çeşme'de yılbaşında suça göz açtırmayacak

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı, 29 Aralık 2023 ve 1 Ocak 2024 tarihleri arasında, 12 farklı noktada yol kontrol ve arama faaliyetleri yapacak ve umuma açık mekanların kontrolünü gerçekleştirecek. 45 Asayiş ve Komando Timleri ile birlikte 196 personel, yılbaşında suça göz açtırmayacak şekilde görev yapacak.

Jandarma Çeşme\'de yılbaşında suça göz açtırmayacak
30.12.2023 - 23:40,
Abone Ol

Jandarma Çeşme'de yılbaşında suça göz açtırmayacak

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, 45 Asayiş ve Komando Timleri ile birlikte 196 personeliyle yılbaşında asayişi sağlayacak.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığınca, 29 Aralık 2023 ve 1 Ocak 2024 tarihleri arasında, 12 farklı noktada yol kontrol ve arama faaliyetleri yapılacak ve umuma açık mekanların kontrolü gerçekleştirilecek. Toplamda 45 Asayiş ve Komando Timleri ile yılbaşında suça göz açtırmayacak olan ekipler 196 personel ile birlikte görev başında olacak.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Komando, Çeşme, Güvenlik, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Çeşme'de yılbaşında suça göz açtırmayacak - Son Dakika


22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:45:17. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma Çeşme'de yılbaşında suça göz açtırmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement