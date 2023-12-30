Jandarma Çeşme'de yılbaşında suça göz açtırmayacak

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, 45 Asayiş ve Komando Timleri ile birlikte 196 personeliyle yılbaşında asayişi sağlayacak.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığınca, 29 Aralık 2023 ve 1 Ocak 2024 tarihleri arasında, 12 farklı noktada yol kontrol ve arama faaliyetleri yapılacak ve umuma açık mekanların kontrolü gerçekleştirilecek. Toplamda 45 Asayiş ve Komando Timleri ile yılbaşında suça göz açtırmayacak olan ekipler 196 personel ile birlikte görev başında olacak.