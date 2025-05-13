Takma dişini yutan vatandaş, Jandarma personelinin 'heimlich' manevrasıyla böyle kurtuldu
ANKARA - İstanbul'da trafik kontrolü esnasında takma dişlerini yutarak boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, Jandarma personelinin 'heimlich' manevrası sayesinde kurtuldu.
Silivri'de meydana gelen olayda, trafik kontrolü esnasında takma dişlerini yutarak boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam, Jandarma personelinin uyguladığını 'heimlich' manevrası sayesinde kurtuldu. Kahraman personelin yaka kamerasına yansıyan o anlar Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Jandarma'dan Kurtarma: Takma Diş Yutan Adam - Son Dakika
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