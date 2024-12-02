Jandarma\'dan Üniversite Bölgelerine Sıcak Nokta Uygulaması

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Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde jandarma tarafından sıcak nokta uygulaması gerçekleştiriliyor.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Efeler Işıklı Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde (KYK çevresinde) suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla " Sıcak Nokta Uygulaması" kapsamında 133 şahıs ve 71 araç sorgusu yapıldı. Bir adet icra nedeni ile yakalama kararı bulunan araç tespit edilerek Yedi Emin Otoparkı'na teslim edildi. Üniversite öğrencilerinin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN