Jandarma Deprem Bölgesinde Aktif!

Jandarma Genel Komutanlığı, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek amaçlı çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından jandarma personeli de çalışmalara devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Deprem olduğu bilgisinin alınmasını müteakip bu andan itibaren; İl Jandarma Komutanlıklarınca Jandarma Asayiş Timleri vasıtasıyla derhal hasar tespiti maksadıyla saha tarama çalışmalarına başlanmış, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde ilgili başkanlıklardan görevli personelin katılımıyla koordinasyon toplantısı icra edilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığınca; deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla; 2 S-70 Genel Maksat Helikopteri, 1 Jandarma Özel Harekat Bölüğü (JÖH), 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile, 4 Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) görevlendirilmiştir. Ayrıca; bölgeye yönlendirilen 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile deprem bölgesinden ilgili birimlere görüntü aktarımı sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki tüm faaliyetler Harekat Merkezinden anlık olarak takip ve koordine edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA