Suç işlenirken kullanıldığı değerlendiren tüm deliller, Jandarma Kriminal Başkanlığının laboratuvarlarında alanında uzman personeller tarafından titizlikle inceleniyor. Elde edilen materyaller, bilimsel yöntemlerle ve üst düzey teknolojik cihazlarla analiz edilerek olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kriminal Başkanlığı, suç ve suçlarla mücadeleye sağladıkları katkıyla olayların aydınlatılmasında önemli rol üstleniyor. Faili meçhul cinayetlerin yanı sıra akla gelebilecek her türlü olayın açığa kavuşması için çalışan kriminal ekipleri, suçta kullanılma ihtimali olduğu değerlendirilen her objeyi inceleyerek delile dönüştürüyor. Ele geçirilen izler alanında uzman personeller tarafından farklı laboratuvarlarda detaylıca gözlemlenerek sürece katkı sağlarken, uygulanan bilimsel yöntemler ve kullanılan üst düzey teknolojik cihazlarla da hata payı sıfıra indiriliyor. Yerli ve milli sistemlerin yanı sıra yapay zeka sistemlerinden de faydalanan ekipler DNA, kimya, balistik, parmak izi, belge ve yazı, uyuşturucu madde veya dijital materyal ve benzeri alanlarda çalışarak suçu ve işleyenleri tespit ediyor.

"Temel yaklaşımımızı 'delilden suç ve suçluya ulaşmak' şeklinde özetleyebiliriz"

Ankara Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünde görevli Veri İnceleme Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Güngör, faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunarak, "Buradaki temel amaç, olay yerlerinden elde edilen delillerin sadece muhafaza edilmesi veya değerlendirilmesi değil, bilimsel yöntemlerle incelenerek suçun aydınlatılmasına katkı sağlayacak objektif bulgulara dönüştürülmesi. Başka bir ifadeyle bizim temel yaklaşımımızı 'delilden suç ve suçluya ulaşmak' şeklinde özetleyebiliriz. Olay yerinde elde edilen bir parmak izi, DNA örneği, silah, kovan, uyuşturucu madde, belge veya dijital bir cihaz; doğru yöntemlerle incelendiğinde olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin önemli bilgiler sağlayabiliyor" dedi.

"Laboratuvarlarda olay yerlerinden elde edilen deliller, ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan bilimsel yöntemlerle inceleniyor"

Bilimse yöntemlerle çalıştıklarını kaydeden Binbaşı Güngör, "Jandarma Kriminal Başkanlığı, kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte bilimsel gelişmeleri takip eden, güncel teknolojiyi kullanan ve aynı zamanda kendi teknolojisini geliştirmeye çalışan bir adli bilimler yapılanmasına dönüştü. Jandarma Kriminal Başkanlığı bünyesinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Van'da kriminal laboratuvarlarımız bulunuyor. Bu laboratuvarlarda olay yerlerinden elde edilen deliller, ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan bilimsel yöntemlerle inceleniyor" ifadelerini kullandı.

"Deliller usulüne uygun şekilde toplanıyor"

Olay yerinden laboratuvarlardaki gözlem sürecine kadar yapılanlardan bahseden Güngör, "Bir olay meydana geldiğinde öncelikle olay yeri inceleme timlerimiz olay yerini sistematik şekilde inceliyor. Burada parmak izi, ayak izi, DNA, kan, saç, deri örneği, silah, kovan, mermi çekirdeği, uyuşturucu madde, belge ve el yazısı gibi çok farklı delillerle karşılaşabiliyoruz. Günümüzde bunlara cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital cihazlar da eklenmiş durumda. Bu deliller usulüne uygun şekilde toplanıyor, ambalajlanıyor ve ilgili kriminal laboratuvarlara gönderiliyor. Burada da delilin niteliğine göre DNA, kimya, balistik, parmak izi, iz, belge ve yazı, uyuşturucu madde veya dijital incelemeler gerçekleştiriliyor. Örneğin parmak izi incelemeleri ve biyometrik veri sistemleriyle kimliklendirme yapılabiliyor. DNA profilleri olayın kimliklendirilmesine katkı sağlıyor. Balistik incelemelerle silah, kovan ve mermi çekirdeği arasında bağlantı kurulabiliyor. Dijital materyaller ise olayın zaman çizelgesinin ve kişiler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasında önemli bilgiler sağlayabiliyor" ifadelerine yer verdi.

"Delilden sanığa ulaşma sürecini dijitalleştirerek hızlandırıyoruz"

Yapay zeka destekli sistemlerden de faydalandıklarını aktaran Güngör, şu ifadelere yer verdi:

"Verinin hızla işlenmesi ve güvenliği noktasında tamamen yerli yazılımlara odaklanıyoruz. Yapay zekayı iş süreçlerimize daha da fazla entegre etmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda yapay zeka destekli 'Kovan ve Mermi Çekirdeği İnceleme Sistemi Projesi' ve yapay zeka destekli 'İmza Yazılımı Projesi' ile yapay zekadan yararlanarak hata payını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Yerli ve Milli 'Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi (BVYS) ve Kriminal Bilgi Yönetim Sistemi' sayesinde, delilden sanığa ulaşma sürecini dijitalleştirerek hızlandırıyoruz. Olay yerinin korunması ve analizi noktasında görselleştirme teknolojilerinden faydalanıyoruz.

"Olay yerinde gözden kaçırılan veya yanlış şekilde toplanan bir delili daha sonra laboratuvarda geri kazanmak mümkün olmayabilir"

İşlerindeki en önemli kısmın olay yerindeki delillerin doğru şekilde toplanması olduğunu söyleyen Güngör, "En kritik aşamalardan biri de delilin olay yerinde doğru şekilde tespit edilmesi ve elde edilmesidir. Çünkü olay yerinde gözden kaçırılan veya yanlış şekilde toplanan bir delili daha sonra laboratuvarda geri kazanmak mümkün olmayabilir. Uzmanlar; olay yerinin çok geniş olması, delilin çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olması, hava ve çevre şartları, yangın, su, nem, kontaminasyon riski gibi güçlüklerle karşılaşabilmektedir. Dijital delillerde ise durum biraz daha farklı. Şifreleme, farklı işletim sistemleri, sürekli değişen uygulamalar, silinmiş veriler ve çok büyük miktardaki verinin analiz edilmesi gibi ilave zorluklar bulunmaktadır. Bu nedenle kriminal incelemelerde en önemli konulardan biri, delilin ilk bulunduğu andan inceleme sonuçlanıncaya kadar bütünlüğünün korunmasıdır" dedi.

"Dijital deliller çok güçlendi"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışma alanlarına dijital suçların da eklendiği ifade eden Güngör, "Eskiden daha çok parmak izi, balistik, DNA, belge ve biyolojik deliller ön plandayken bugün bunlara dijital deliller çok güçlü şekilde eklendi. Dolayısıyla adli bilimler de bu değişime ayak uydurarak adli bilişim, mobil cihaz inceleme, görüntü inceleme, veri analizi ve yapay zeka destekli sistemler gibi yeni alanlara yöneldi. Farklı deliller bir arada değerlendirildiğinde olayın nasıl gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin ihtimaller giderek daralır. Dolayısıyla süreç 'tahmin ederek sonuca ulaşmak' değil, deliller üzerinden alternatif açıklamaları sistematik olarak test etmek şeklinde yürütülmektedir. Böylece soruşturmayı yürüten adli makamlara daha güçlü ve bilimsel bir değerlendirme sunulabilmektedir" diye konuştu.

"Delilin bulunamaması ile delilin hiç var olmaması aynı şey değildir."

"Kusursuz suç" ifadesinin doğru olmadığına değinen Güngör, "Bazı olaylarda deliller tamamen ortadan kalkabilir veya mevcut teknoloji ve yöntemlerle değerlendirilemeyecek duruma gelebilir. Örneğin yangın, su, uzun süreli çevresel etki, biyolojik bozulma, fiziksel tahribat veya kontaminasyon delillerin niteliğini ciddi şekilde etkileyebilir. Ancak burada önemli bir ayrım vardır; delilin bulunamaması ile delilin hiç var olmaması aynı şey değildir. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle bugün değerlendirilemeyen bazı deliller gelecekte değerlendirilebilir. Bu nedenle adli bilimler açısından 'mutlak anlamda kusursuz suç' kavramını kullanmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

"Farklı olaylar arasında bağlantı kurulmasına katkı sağlayabilecek bilimsel veriler elde edilebiliyor"

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin özelliklerine dair incelemelerde de bulunabildiklerini ifade eden Binbaşı Güngör, "Jandarma Kriminal Başkanlığı bünyesindeki Narkotik Madde Analiz Laboratuvarının da özel bir görevi bulunuyor. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sadece uyuşturucu olup olmadığı değil; gerektiğinde etken madde, saflık, profil, üretim yöntemi ve menşei gibi özellikleri de incelenebiliyor. Böylece farklı olaylar arasında bağlantı kurulmasına katkı sağlayabilecek bilimsel veriler elde edilebiliyor" diye konuştu.