Jandarma Operasyonlarında Bin 608 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarma Operasyonlarında Bin 608 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Jandarma Operasyonlarında Bin 608 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda bin 608 hırsızlık suçlarından aranan şahsı yakaladığını açıkladı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında av tüfeği, tabanca, uyuşturucu madde, kaçak sigara ve değerli eşyalar bulunuyor.

18.02.2024 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye genelinde hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyonlarda bin 608 şahsın yakalandığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendi sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdiği huzur ve güven operasyonlarında yakalanan şahısları ve ele geçirilen maddeleri açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre 16 bin 593 personelin katıldığı operasyonlarda, 350 bin 688 şahıs sorgulandığı, bin 608 şahısın ise yakalandığı ifade edildi. Yakalanan şahıslardan bin 369'una adli işlem yapılırken 84 şahısın ise göz altına alındığı bilgisi verildi.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilenler hakkında ise; 8 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 534 gram esrar, 14 gram eroin, 114 adet fişek, 1 adet kesici alet, 122 gram bonzai, 2 bin 726 paket kaçak sigara ve 20 bin TL değerinde eşyadan oluştuğu bilgisi verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Jandarma, Türkiye, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Operasyonlarında Bin 608 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:51:25. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma Operasyonlarında Bin 608 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement