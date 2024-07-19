Jandarma, unutulan çantayı sahibine teslim etti

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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa Beldesinde jandarma ekipleri, devriye esnasında parkta bir çanta buldu. İçerisinde para ve ziynet eşyası bulunan kol çantasının S.Y isimli kadına ait olduğunu belirleyen ekipler, sahibine ulaşarak, çantayı eksiksiz teslim etti.

Abdipaşa Beldesi'nde devriye atan jandarma ekipleri, Abdipaşa Parkı'nda unutulmuş bir çanta buldu. Çanta içerisinde 10 bin TL nakit para, ziynet eşyası, kredi kartları, cep telefonu gibi değerli eşyaların bulunduğunu gören ekipler, çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra çantanın sahibini tespit eden ekipler, kol çantasının 52 yaşındaki S.Y. isimli kadına ait olduğu belirledi.

İletişime geçtikleri kadını karakola davet eden ekipler, tutanak karşılığında çantayı teslim etti. S.Y'nin yaz tatili nedeniyle rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastane dönüşünde ise aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek ve dinlenmek için parkta oturduğu ve bir süre sonra ise çantasını parkta unutarak, evine gittiği öğrenildi.

Evde çantasının olmadığını fark eden S.Y'nin hemen çantayı aramaya başladığı ve bulamadığı öğrenildi. Çantanın bulunmasından umudunu kesen S.Y., jandarma ekiplerinin kendisine ulaşması ile büyük sevinç yaşadı.

Jandarmanın daveti üzerine karakola giden S.Y, jandarma ekiplerine teşekkür etti. M.K, "Baba ocağına tatile geldim. Rahatsızlanınca hastaneye gittim. Hastaneden sonra ise çarşıya geçtim. Yorulunca parka oturup soluklanmak istedim. Hem sıcak, hem rahatsızlığım hem de yorgunluğun etkisiyle çantamı parkta unutmuşum. Çantamı kaybettiğimi fark edince aramaya başladım. Umudumu kestiğim anda jandarmadan haber aldım. Jandarma ekiplerimizin her zaman yanımızda olduğunu bilmek bize güven veriyor. Çantanın içindeki değerli eşyaların eksiksiz olması bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN