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Jandarma, yangınlara karşı ormanları 'havadan ve karadan' denetliyor

MERSİN - Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaz sezonunda çıkabilecek orman yangınlarına karşı 'havadan ve karadan' denetim gerçekleştiriyor. Ekipler, ulaşılması güç noktaları dron kullanarak kontrol ediyor.

Jandarma ekipleri ormanlık alanlarda meydana gelen yangınları önlemek amacıyla havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor. Asayiş timlerinin katılımıyla kara yoluyla ulaşılan noktalarda devriye görevi yürüten ekipler, ulaşılması güç noktaları ise dron kullanarak kontrol ediyor. Jandarma ekipleri, oluşturduğu noktalarda ise araçları ve sürücüleri kontrol ederken, sürücüleri orman yangınlarına karşı uyarıyor. Ayrıca mahallelerden yapılan anonslarla ormanlık alanlara girişin, ateş yakmanın ve kamp yapılmasının yasak olduğu hatırlatılarak, bu tür faaliyetlerde bulunan şahıslarla karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

İl Jandarma Komutanlığının denetimleri aralıksız sürdüreceği bildirildi.