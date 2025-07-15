Jandarmadan anlamlı ziyaret

Aydın'da jandarma ekipleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Komando Andını ezbere okuyan Ömer Halis isimli çocuğu ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği personellerince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Milletimizin gönlünde derin bir yer edinmiş olan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in aziz hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere milli duyguları aktarmak amacıyla ismini kahraman şehidimizden alan ve "Komando Andını" ezbere bilen Ömer Halis isimli çocuk "Bir İsim, Bir Miras, Bir Gönül Bağı" mottosuyla ziyaret edildi.

Kahramanlarımızın hatırasının yeni nesillerde nasıl yaşadığını ve isimlerin nasıl gönül köprüleri kurduğu vurgulanarak çocuğa komando üniforması, jandarma arabası ve Türk Bayrağı hediye edildi. - AYDIN