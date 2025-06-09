Jandarmadan Bayram Dönüşü Trafik Denetimi

Bayram tatili dönüşü yaşanan trafik yoğunluğu ile birlikte denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, sürücüleri hem denetlendi hem de trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Kurban Bayramı'nın son gününde yollarda trafik yoğunluğu başladı. Dört günlük bayram tatilini fırsat bilerek özellikle turistik bölgelere giden birçok vatandaşın, dönüş yolculuğu sürerken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen trafik denetimleri de sıklaştırıldı. Bu çerçevede İlçe Jandarma Komutanlıkları emrinde görevli Trafik Jandarması ekipleri, vatandaşların güveni ve huzuru için trafik kontrolleri gerçekleştirdi. Oluşan trtafik yoğunluğu sebebiyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde denetim yapan ekipler, sürücüleri hem denetledi hem de bilgilendirdi. Sürücüler, aşırı hız yapmamaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, hatalı sollama yapmamaları ve genel trafik kurallarına uymaları konularında bilgilendirildi. Ayrıca denetimlerde emniyet kemerinin önemi ve kullanımına da dikkat çekilirken, jandarma ekipleri vatandaşların bayramlarını da kutlayarak şeker ve kolonya ikram etti. - AYDIN