Jandarmadan nefes kesen 'Narkoçelik' operasyonu: Kenevir, tabanca, sentetik hap bir gecede ele geçirildi - Son Dakika
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Jandarmadan nefes kesen 'Narkoçelik' operasyonu: Kenevir, tabanca, sentetik hap bir gecede ele geçirildi

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkoçelik' operasyonunda bir gecede çok sayıda kenevir, tabanca ve sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 51 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uyuşturucuların özel iklimlendirme sistemleri ve araçların gizli bölmelerinde saklandığı tespit edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

24.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:24
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Jandarmadan nefes kesen 'Narkoçelik' operasyonu

Kenevir, tabanca, sentetik hap bir gecede ele geçirildi

KIRŞEHİR - Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 'Narkoçelik' operasyonuyla bir gecede çok sayıda kenevir, tabanca ve sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 110 kişiden oluşan ekiple; Kırşehir Merkez, Kaman, Mucur ve Akpınar ilçelerindeki evlere eş zamanlı ve drone destekli operasyon düzenlendi. 51 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 4 bin 953 gram skunk, 825 sentetik hap, 858 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 kök Kenevir, 3 kök Skunk, 2 iklimlendirme kabini ve iklimlendirme sitemi, 4 tabanca, 160 tabanca fişeği, 220 bin TL suç geliri, 2 hassas terazi, 9 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yapılan aramalarda bazı şüphelilerin uyuşturucuları yetiştirmek için özel iklimlendirme sistemi kurdukları, bazı şüphelilerinse uyuşturucuları araçların içerisinde gizli bölmelere sakladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarmadan nefes kesen \'Narkoçelik\' operasyonu: Kenevir, tabanca, sentetik hap bir gecede ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Kırşehir, Kenevir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan nefes kesen 'Narkoçelik' operasyonu: Kenevir, tabanca, sentetik hap bir gecede ele geçirildi - Son Dakika

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