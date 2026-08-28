Jandarmadan şehit annesine ziyaret - Son Dakika
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Jandarmadan şehit annesine ziyaret

Jandarmadan şehit annesine ziyaret
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, şehit Jandarma Er Fedai Efe'nin annesi Hatice Efe'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Ekipler, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek ziyaretlerin periyodik süreceğini bildirdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, şehit Jandarma Er Fedai Efe'nin annesi Hatice Efe'yi ziyaret etti.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayhan Mahallesi'nde ikamet eden şehit annesi Hatice Efe ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Efe'nin herhangi bir talep veya sıkıntısının bulunup bulunmadığı soruldu. Jandarma ekipleri, ihtiyaç duyulması halinde 7 gün 24 saat kendilerine ulaşılabileceğini belirterek, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Öte yandan, ziyarette herhangi bir olumsuz durum tespit edilmezken, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerin ve durum takibinin periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Bilecik, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan şehit annesine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan şehit annesine ziyaret - Son Dakika
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