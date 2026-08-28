Jandarmadan şehit annesine ziyaret

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, şehit Jandarma Er Fedai Efe'nin annesi Hatice Efe'yi ziyaret etti.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayhan Mahallesi'nde ikamet eden şehit annesi Hatice Efe ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Efe'nin herhangi bir talep veya sıkıntısının bulunup bulunmadığı soruldu. Jandarma ekipleri, ihtiyaç duyulması halinde 7 gün 24 saat kendilerine ulaşılabileceğini belirterek, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Öte yandan, ziyarette herhangi bir olumsuz durum tespit edilmezken, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerin ve durum takibinin periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.