Jandarmadan Trafik Güvenliği Eğitimi
Afyonkarahisar'da jandarma, 1719 vatandaşa trafik güvenliği konusunda eğitim verdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik güvenliğinin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Dinar, İscehisar, Emirdağ, Sandıklı, Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde toplam bin 719 vatandaşa; emniyet kemeri kullanımının önemi, elektrikli motosiklet kullanımında alt yaş sınırı, koruyucu ekipman kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme faaliyetlerinin ardından vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edildi.
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