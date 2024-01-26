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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

26.01.2024 - 17:19,  Güncelleme: 17:24
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.A, Y.G., S.A., A.E. ve B.Ç. isimli şüphelilerin bulundukları ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, narkotik köpeği ile evde yaptığı aramada, 56 adet uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet enjektör, 2 adet tabanca, 5 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, adli kontrol şartıyla diğer 3'üde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: İHA
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