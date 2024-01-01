Japonya'da 7.4 şiddetindeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi
Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrasında kıyı bölgeleri için tsunami alarmı verildi. Tokyo'da hissedilen deprem nedeniyle yetkililer, halkı kıyı bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyardı.
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1.01.2024 11:58:14. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da 7.4 şiddetindeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi - Son Dakika