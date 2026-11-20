JASAT, Adana'da 23 yıl 10 ay 7 gün hapsi kesinleşen firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da hırsızlık suçundan 23 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, JASAT ekiplerinin Seyhan ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalandı. Durdurulan araçtan inip kaçmaya çalışan hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Adana'da hırsızlık suçundan 23 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 23 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun (36) yeri tespit edildi.
Fiziki takibe alınan hükümlü, Seyhan ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalandı. Durdurulan araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan M.U., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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