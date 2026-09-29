JASAT ekipleri Kırşehir\'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

JASAT ekipleri Kırşehir'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Kırşehir Adliyesindeki işlemlerinin ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.
JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, H.S.'nin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, Kırşehir Adliyesinde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İHA
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