Kaçak Avcılar Jandarmaya Yakalandı

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Kaçak avcılar jandarmanın ağına takıldı

AKSARAY - Aksaray'da kaçak avcıların peşine düşen jandarma ekipleri 2 şahsı ses yayın cihazıyla kaçak av yaparken yakaladı. Şahıslara 6 bin 582 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, doğa ve hayvanları koruma çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, şehir genelinde av yapılan bölgelerde denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerde zaman zaman pusu atarak bölgeyi izleyen jandarma ekipleri 2 şahsın kaçak avlandığını tespit etti. Bir süre şahısları takip eden ekipler elde edilen deliller üzerine şahıslara yönelik operasyon yaptı. 2 şahıs suçüstü yakalanırken yapılan aramada 1 adet akü ve 1 adet bağlantı kablosu ve 1 adet kuş sesi çıkaran ses-yayın cihazı ele geçirildi. Şahıslara Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten kişi başı 3 bin 291 TL olmak üzere toplam 6 bin 582 TL para cezası kesilirken ele geçirilen malzemelere el konuldu.