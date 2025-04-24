Kırklareli'nde kaçak yollarla 12 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 109 bin 390 lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak hayvanların getirildiği bilgisi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler belirlenen ahırda yapılan aramada, Anadolu'dan kaçak getirilen 12 büyükbaş hayvana el konuldu. Hayvanlar, mezbahada kesilip, etleri sahibine teslim edildi.
Hayvan sahibine 109 bin 390 lira ceza uygulandı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaçak Hayvan Getiren Kişiye Ceza - Son Dakika
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