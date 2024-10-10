Kaçak Sigara Operasyonu: 865 Paket Ele Geçirildi

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Jandarmadan kaçak sigara sevkiyatına darbe

AKSARAY - Aksaray'da kaçak sigara sevkiyatı yapan tıra operasyon düzenleyen jandarma, tırın dorsesinde 865 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray - Adana kara yolu üzerinde bir tıra yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler plakası belirlenen tırı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak takip edilen tırın Adana istikametinden Aksaray il sınırlarına girmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Tıra gerçekleştirilen operasyonda tır sürücüsü M.B. gözaltına alınırken tırın dorsesinde yapılan aramada 865 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.