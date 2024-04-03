Kaçak yolla ülkeye giren 2 şahıs otobüste yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.