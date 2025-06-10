Kaçakçılığa Karşı Rekor Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaçakçılığa Karşı Rekor Operasyon

10.06.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, 2023'ün ilk 5 ayında 3.081 operasyonda 26,5 milyar lira değerinde uyuşturucu yakaladı.

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde kaçakçılık ve uyuşturucuya karşı verdiği mücadelede bu yılın ilk 5 ayında 3 bin 81 operasyonda, yüzde 95 artışla, 26,5 milyar lira tutarında uyuşturucu yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, bu yılın ilk 5 ayında önemli sonuçlar vermeye devam etti. Yeni nesil teknoloji altyapıları ve gelişmiş analiz teknikleriyle desteklenen operasyonlar neticesinde, Ocak-Mayıs döneminde 3 bin 81 farklı operasyonda toplam 26 milyar 449 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 95 oranında artış gösterdi.

Mayıs ayında tarihi seviyede yakalama: 10 milyar lira

Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 140 artışla 9 milyar 903 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakam, tek ayda kaydedilen en yüksek yakalama tutarları arasında yer aldı.

Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyalar şu şekilde:

15,2 ton uyuşturucu madde, 79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 33 milyon 334 bin adet tekstil malzemesi, 20 milyon 47 bin adet çeşitli eşya.

Sadece Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise, 3,8 ton uyuşturucu madde, 4 milyon 858 bin adet tekstil malzemesi, 2 milyon 112 bin adet çeşitli eşya, 182 adet lüks araç, başta olmak üzere; canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tekstil ürünlerine kadar kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı; ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete yol açan, toplum sağlığını tehdit eden ve gençlerin geleceğini kötü etkileyecek her türlü kaçakçılık faaliyetinin karşısında olmayı sürdürdüğünü, tüm birimleri ile yasal ticareti korumaya ve kaçak ticaretle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Uyuşturucu, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçakçılığa Karşı Rekor Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İddialı tarzıyla dikkat çekti Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle bomba İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Şanlıurfa’da traktör devrildi: 2 ölü Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 ölü
Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni
Sahne tarzı olay oldu Ece Seçkin’den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı 7 kilometrelik kuyruk Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir
Karaman’da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Naci Görür’ün uyardığı bölge beşik gibi Son 24 saatte 20’den fazla deprem oldu Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu
Ali Koç’tan seçim açıklaması Tarih verdi Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

10:43
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
10:26
Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor
Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
09:05
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
17:37
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
17:28
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
17:17
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
17:03
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
16:08
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
16:01
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
15:30
Bayern Münih’in yıldızı Türk düğününde Herkes takı miktarına takıldı
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 11:34:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kaçakçılığa Karşı Rekor Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.