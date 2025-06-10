Kaçakçılığa Karşı Rekor Operasyon

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde kaçakçılık ve uyuşturucuya karşı verdiği mücadelede bu yılın ilk 5 ayında 3 bin 81 operasyonda, yüzde 95 artışla, 26,5 milyar lira tutarında uyuşturucu yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, bu yılın ilk 5 ayında önemli sonuçlar vermeye devam etti. Yeni nesil teknoloji altyapıları ve gelişmiş analiz teknikleriyle desteklenen operasyonlar neticesinde, Ocak-Mayıs döneminde 3 bin 81 farklı operasyonda toplam 26 milyar 449 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 95 oranında artış gösterdi.

Mayıs ayında tarihi seviyede yakalama: 10 milyar lira

Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 140 artışla 9 milyar 903 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakam, tek ayda kaydedilen en yüksek yakalama tutarları arasında yer aldı.

Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyalar şu şekilde:

15,2 ton uyuşturucu madde, 79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 33 milyon 334 bin adet tekstil malzemesi, 20 milyon 47 bin adet çeşitli eşya.

Sadece Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise, 3,8 ton uyuşturucu madde, 4 milyon 858 bin adet tekstil malzemesi, 2 milyon 112 bin adet çeşitli eşya, 182 adet lüks araç, başta olmak üzere; canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tekstil ürünlerine kadar kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı; ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete yol açan, toplum sağlığını tehdit eden ve gençlerin geleceğini kötü etkileyecek her türlü kaçakçılık faaliyetinin karşısında olmayı sürdürdüğünü, tüm birimleri ile yasal ticareti korumaya ve kaçak ticaretle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi. - ANKARA