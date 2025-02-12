Kaçan Şüpheli Burdur'da Yakalandı - Son Dakika
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Kaçan Şüpheli Burdur'da Yakalandı

Kaçan Şüpheli Burdur\'da Yakalandı

Burdur'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, 4 araca çarparak 15 km kaçtı, yaya olarak yakalandı.

12.02.2025 23:05
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Burdur'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şüpheli, aracıyla 4 araca çarparak yaklaşık 15 kilometre kaçtı. Kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Burdur merkez Askeriye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y. (29) idaresindeki 15 NR 403 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, polis uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.

Şüpheli, Burç Mahallesi Akkanat Sokak, Konak Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi ve Rıza Doğrul Caddesi'nde park halindeki 4 araca çarparak kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 15 kilometre boyunca polis ekiplerinden kaçan otomobil, Burdur- Isparta karayolu Askeriye köyü yakınlarında refüj bordür taşlarına çarparak kaza yaptı.

Kazanın ardından araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Ahmet Y., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Ahmet Y., gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaçan Şüpheli Burdur'da Yakalandı - Son Dakika

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