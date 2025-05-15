Kaçan Sürücü Yakalandı, 43 Bin TL Ceza Kesildi - Son Dakika
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Kaçan Sürücü Yakalandı, 43 Bin TL Ceza Kesildi

Antalya'da polis dur ihtarına uymayan yaşı küçük sürücü yakalandı, toplam 43 bin 693 TL ceza verildi.

15.05.2025 14:52
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Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil otların arasında bulundu

Aracı boş arazide bir aracın arkasına saklayıp yaya olarak kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı

Yaşı küçük ve ehliyetsiz olan sürücü ile araç sahibine toplam 43 bin 693 TL para cezası kesildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan yaşı küçük sürücü otomobili boş arazide park halindeki bir aracın arkasına saklayıp, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Sürücüye toplam 43 bin 693 TL ceza uygulandı.

Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 07 BDU 543 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otomobili takibe alan ekipler aracı Çağlayan Mahallesinde sokak ortasındaki boş arazideki otluk alanda terk edilmiş olarak buldu. Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre sürücünün aracı bıraktıktan sonra Hastane Caddesine doğru kaçtığı belirlendi.

Aracı saklayıp yaya olarak kaçtı

Çevrede yapılan kontrollerde aracı bırakıp kaçan otomobil sürücüsü Devlet Hastanesi yakınlarında Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Trafik ekipleri tarafından otomobilin bulunduğu yere getirilen E.O.Ç. isimli araç sürücüsünün yaşının küçük olduğu, ehliyetinin olmadığı belirlendi. Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, dur ihtarına uymamak ve tehlikeli araç kullanmaktan 23 bin 11 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 678 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaçan Sürücü Yakalandı, 43 Bin TL Ceza Kesildi - Son Dakika

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